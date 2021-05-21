В Саранске водитель иномарки сбил велосипедистку

В Саранске велосипедистка попала под колёса иномарки.

ДТП произошло днём 12 июля на перекрестке улиц Советской и Серова. По предварительной информации, 31-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки KIA Sportage, не предоставив преимущество в движении, допустил наезд на велосипедистку того же возраста.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф