В Саранске парня осудили за убийство сожителя матери

В Саранске суд вынес приговор в отношении парня, обвиняемого в убийстве сожителя матери.

Вечером 2 апреля нынешнего года 23-летний осужденный распивал спиртные напитки в компании 55-летнего сожителя своей матери. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора, во время которой младший участник конфликта несколько раз ударил оппонента киянкой. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

Молодой человек заявил, что причиной ссоры стали оскорбительные высказывания сожителя матери в адрес последней.

Решением суда 23-летнему гражданину, у которого ранее уже были проблемы с законом, было назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru