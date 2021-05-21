В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 15 июля из-за грозы

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 15 июля.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что завтра, 15 июля, на территории республики ожидается гроза. Кроме того, возможны порывы ветра скоростью до 18 метров в секунду.

В случае грозы гражданам рекомендовано не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка. Также не следует топить печи, поскольку выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует потушить костер.

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Источник: 13.mchs.gov.ru