В Саранске в ДТП пострадал 7-летний мальчик

В Саранске в результате столкновения двух иномарок пострадал 7-летний ребенок.

ДТП произошло вечером 13 июля на территории Ленинского района города. По предварительной информации, 33-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки Hyundai, совершая левый поворот на перекрестке улиц Васенко и Пролетарской, не предоставила преимущество в движении автомобилю марки Audi, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 7-летнему пассажиру Hyundai.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф