В Ромоданово горела баня

В Ромоданово пожарные ликвидировали возгорание бани.
В ночь на 14 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Полежаева. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 30 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного происшествия ни один человек не пострадал.
Специалисты устанавливают, по какой причине произошло возгорание бани.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru