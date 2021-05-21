В Темниковском районе в результате ДТП пострадала 20-летняя девушка

В Темниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 20-летняя девушка.

Происшествие произошло вечером 13 июля на 7-м километре дороги, пролегающей между селом Митрялы и магистралью, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. По предварительной информации, 24-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-21140, в определенный момент движения не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Пострадала 20-летняя пассажирка машины. Девушка доставлялась в районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшая была отпущена домой.

Также читайте о том, что в Саранске в ДТП пострадал 7-летний мальчик.

Источник: гибдд.рф