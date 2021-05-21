В Ковылкинском районе в ДТП пострадал 31-летний мужчина

В Ковылкинском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал мужчина.

Происшествие произошло поздним вечером 13 июля на 66-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительной информации, 31-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки УАЗ, во время совершения левого поворота не предоставил право первоочередного проезда двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Лада-Веста», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась водителю УАЗа. Медики осмотрели автомобилиста на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф