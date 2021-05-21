В Саранске произошел пожар на территории автомойки

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание на территории автомойки.

Вечером 13 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Строительной. Огонь вспыхнул на территории автомойки «Карекс». Пламя повредило пост сухой уборки транспортных средств на площади, составляющей 0,5 кв. м.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru