В Мордовии был задержан пьяный водитель легковушки

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Утром 13 июля на 66-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово, сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО России «Ичалковский» был остановлен легковой автомобиль марки Renault Logan. За рулем транспортного средства находился 36-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

На место была вызвана СОГ ММО МВД России «Ичалковский».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф