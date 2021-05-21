В Саранске прошла акция «Безопасное кресло»

В Саранске была проведена профилактическая акция «Безопасное кресло»» вблизи детских садов.

Чтобы напомнить водителям об опасностях на дороге, которые могут подстерегать даже при самой близкой поездке, инспекторы ГИБДД рассказывали о необходимости использования удерживающих устройств при перевозке детей, а также о последствиях нарушений ПДД.

Автомобилистам были вручены памятки по ПДД. Также им напомнили, что в Мордовии продолжает работать бесплатный сервис проката «Социальное детское кресло».

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Источник: гибдд.рф