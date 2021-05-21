В Саранске 15 июля ограничат движение транспортных средств по улице Лесной

В Саранске 15 июля будет ограничено движение транспортных средств по улице Лесной.

В период с 07:00 до 20:00 15 июля движение транспортных средств будет запрещено на участке от ул. Дальней до дома № 2а по ул. Лесной. Также будет исключена стоянка транспорта.

Рассматриваемое ограничение вводится для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения работ по ремонту проезжей части.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru