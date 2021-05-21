В период с 15 июля по 15 августа в Ленинском районе Саранска пройдет месячник «Неблагополучная семья».

Месячник будет проведен в целях выявления семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, подготовки детей из этих семей к новому учебному году, выявления фактов жестокого обращения с детьми, нарушения их прав и законных интересов, оказания своевременной помощи семье и детям.

В рамках месячника органами и учреждениями системы профилактики планируется провести посещение семей, состоящих на учете в банке данных, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации специалистами КДНиЗП Ленинского района, специалистами органов опеки и попечительства, администрации данного района, инспекторами ОДН № 3 по Саранску и специалистами ГУ «Комплексный центр социального обслуживания по Саранску» с целью контроля условий, в которых проживают несовершеннолетние.

Также читайте о том, что в Саранске прошла акция «Безопасное кресло».

Источник: adm-saransk.ru