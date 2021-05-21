В Мордовии индекс промышленного производства по итогам первого полугодия превысил 100%

В Мордовии индекс промышленного производства по итогам первого полугодия составил 106,7%.

Промышленными предприятиями было отгружено продукции на сумму около 105 млрд рублей с ростом 103,1 % к соответствующему периоду прошлого года.

Объем инвестиций в основной капитал равен 5,7 млрд рублей.

Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 4,3%. Произведено 188,2 тыс. тонн скота и птицы, молока – более 240 тыс. тонн, яиц – 783 млн штук.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru