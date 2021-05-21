В одной из колоний Мордовии прошел шахматный турнир

В исправительной колонии № 14 УФСИН РФ по Мордовии прошел шахматный турнир, приуроченный к Международному дню шахмат.

Польза игры в шахматы заключается в развитии не только умственных способностей, но и личности в целом.

В рассматриваемом мероприятии приняли участие любители интеллектуальной игры.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в УФСИН РФ по Мордовии проводится работа по оказанию помощи сотрудникам и членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Была оказана добровольная материальная помощь троим сотрудникам исправительных учреждений.

Источник: 13.fsin.su