В Мордовии детям рассказали о правилах безопасного купания

Мордовское региональное отделение общества спасания на водах (ВОСВОД) и инспекция по маломерным судам ГУ МЧС России по Мордовии провели очередное мероприятие в загородном детском оздоровительном лагере «Энергетик», расположенном недалеко от села Сабаево Кочкуровского района.

Старший государственный инспектор ГИМС Вячеслав Корнилов и председатель ВОСВОД Мордовии Валерий Евдокимов провели с отдыхающими детьми и подростками теоретические занятия по правилам безопасного купания, а также практические занятия на воде.

Инструктор по плаванию и спасанию на воде лагеря «Энергетик» Александр Моськин показал ребятам, как спасти утопающего и оказать ему первую медицинскую помощь.

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Источник: 13.mchs.gov.ru