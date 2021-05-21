В Саранске девушка при покупке стройматериалов расплатилась фальшивой банкнотой

В ОП № 1 УМВД России по Саранску на днях поступило телефонное сообщение контролера службы экономической безопасности одного из гипермаркетов города о том, что в магазине была обнаружена и изъята поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

Было установлено, что указанной банкнотой за покупку строительных материалов на кассе гипермаркета расплатилась жительница села Лямбирь 1988 года рождения. Последняя предъявила 15 купюр номиналом 5 тыс. рублей, одна из которых оказалась фальшивой.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к изготовлению и сбыту подделки.

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Источник: 13.мвд.рф