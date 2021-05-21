В Саранске бывшую сотрудницу банка осудили за мошенничество

В Саранске суд вынес приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве.

В октябре 2019 года 37-летняя жительница Саранска, занимая на тот момент должность старшего менеджера банка, похитила денежные средства, находящиеся на вкладном счете, открытом на имя клиентки организации.

С целью предотвращения поступления потерпевшей уведомлений о движении денежных средств женщина изменила указанный в данных клиента мобильный телефон на свой собственный. Пользуясь доверительными отношениями с коллегами и не ставя в известность о своих преступных намерениях, она убедила их сформировать банковские ордера на перечисление и выдачу денежных средств со счета потерпевшей, ссылаясь на якобы имеющиеся между ними родственные связи. Злоумышленница похитила 750 тысяч рублей, которые потратила на личные нужды.

Решением суда в отношении преступницы была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы. Исполнение наказания было отсрочено до достижения ребенком женщины 14-летнего возраста.

Стоит отметить, что в конце прошлого года гражданка была осуждена за совершение аналогичного преступления.

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Источник: 13.мвд.рф