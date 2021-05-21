Житель Мордовии, угнавший автомобиль знакомого, один год проведет в тюрьме

В Чамзинском районе выслушал судебный приговор местный житель, обвиняемый в угоне автомобиля.

В конце апреля нынешнего года 29-летний житель указанного района распивал спиртные напитки в компании своего знакомого, в собственности которого находится автомобиль марки Mitsubishi. Когда последний уснул, осужденный похитил ключи от его транспортного средства. Молодой человек отправился в путь на чужой машине. Автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Суд приговорил 29-летнего гражданина к 1 году лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф