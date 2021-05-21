В Саранске 23-летний автомобилист сбил 22-летнюю девушку

В Саранске девушка, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, попала под колёса автомобиля.

ДТП произошло утром 14 июля на территории посёлка Луховка. На улице Рабочей 23-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21102, совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф