В Саранске в ДТП пострадал 40-летний автомобилист

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 40-летний автомобилист.

Указанное происшествие произошло днём 14 июля в посёлке Луховка. По предварительной информации, 40-летнтий гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-210740, во время движения по улице Садовой по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в столб.

Автомобилист доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске 23-летний автомобилист сбил 22-летнюю девушку.

Источник: гибдд.рф