В Темниковском районе инспекторы ОГИБДД провели профилактическое мероприятие в детском саду

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Темниковский» организовали в районном детском саду тематическое занятие по ПДД «Автокресло - безопасность детей».

Указанное мероприятие проводилось, дабы сформировать у ребят понимание того, что их здоровье и жизнь во время поездки полностью зависят от того, находятся они в автокресле или нет.

Инспектор ОГИБДД Татьяна Глухова рассказала о необходимости соблюдения правил ПДД и с помощью детских удерживающих устройств наглядно продемонстрировала, как правильно нужно пристегивать маленьких пассажиров автомобилей.

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Источник: гибдд.рф