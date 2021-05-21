В Саранске утонул мужчина

В Саранске утонул человек.

Происшествие произошло днём 14 июля неподалеку от водоема «Лесное озеро». Гражданин 1973 года рождения пошел ко дну во время плавания в месте, которое не было оборудовано для купания. Известно, что мужчина зашел в воду на противоположной от пляжа стороне. Тело гражданина спасатели обнаружили на глубине примерно 2,5 метра. Мужчина успел отплыть на расстояние порядка 10 метров от берега.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.

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Источник: 13.mchs.gov.ru