В Мордовии в июне увеличилась инфляция

Годовая инфляция в Мордовии в июне 2021 года увеличилась до 5,84% после 5,50% месяцем ранее.

При этом значение инфляции в республике продолжало оставаться меньше, чем в среднем по России (6,50%), а также самым низким среди регионов Приволжского федерального округа (6,73%). На динамику цен в регионе влияло дальнейшее расширение спроса на фоне сохраняющегося давления со стороны издержек производителей, а также сокращение предложения на отдельных товарных рынках.

Годовые темпы прироста цен на продовольственные товары в июне 2021 года в республике увеличились до 7,46% после 7,29% в мае. Подорожание обусловлено продолжающимся ростом затрат производителей.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в Мордовии в июне составил 6,19% после 5,48% месяцем ранее. На это повлияло продолжавшееся расширение спроса и снижение предложения отдельных товаров.

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Источник: e-mordovia.ru