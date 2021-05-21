В Мордовии ведутся работы по уборке урожая

В начале текущей недели в Мордовии стартовали уборочные работы.

В настоящее время обмолочено 5,2 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, намолочено 14,4 тыс. тонн.

В этом году посевная площадь яровых культур в регионе составила 478,7 тыс. га, что на 26 тыс. га больше, чем в прошлом году.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии в первой половине 2021 года более 100 семей получили списание долга по ипотеке. Это стало возможным в рамках регионального проекта под названием «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Источник: e-mordovia.ru