В Мордовии вернут в оборот заброшенные сельскохозяйственные угодья

В настоящее время в Мордовии наблюдается засушливая погода, при этом для сохранения урожая необходимо своевременное проведение комплекса мелиоративных мероприятий.

Решению указанной задачи способствуют меры господдержки, в том числе в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. В текущем году её реализация в Мордовии позволит реконструировать 4 объекта на сумму 82 млн рублей.

Кроме того, в рамках ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» в 2021 году предусмотрено выделение 4,3 млн рублей на вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения мероприятий на площади 0,48 тыс. га.

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Источник: e-mordovia.ru