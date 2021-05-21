Административная комиссия Саранска привлекла к ответственности нарушителей

В Саранске состоялось очередное заседание административной комиссии города.

Было рассмотрено 23 протокола о нарушении республиканского закона «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия» №38-З: 2 протокола за нарушение содержания фасадов и входных групп нежилого помещения, 1 протокол за игнорирование проведения работ по восстановлению нарушенного благоустройства городской территории, 20 протоколов за размещение автотранспорта на зеленой зоне.

Штрафные санкции были наложены на 2 юридических лица, 1 должностное лицо и 20 физических лиц.

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Источник: adm-saransk.ru