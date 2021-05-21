В Ленинском районе Саранска с начала июля было выявлено четыре нарушения земельного законодательства

На территории Ленинского района Саранска с начала нынешнего месяца было выявлено четыре нарушения земельного законодательства.

В июле 2021 года муниципальным земельным инспектором администрации Ленинского района Саранска были проведены две плановые и две внеплановые проверки.

В ходе проверок было выявлено четыре нарушения земельного законодательства. Нарушителям были выданы предписания.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приступило к третьей обработке иловых площадок реагентами в этом сезоне.

Источник: adm-saransk.ru