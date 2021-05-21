В Саранске утвердили норматив стоимости одного квадратного метра жилья на третий квартал 2021 года

В Саранске был утвержден норматив стоимости одного квадратного метра жилья на третий квартал нынешнего года.

На третий квартал 2021 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Саранску для расчета размера социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья утвержден в размере 39499 рублей.

Данный норматив утверждается ежеквартально.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru