В Саранске более 300 детей-сирот нуждаются в жилье

В Саранске несколько сотен человек были включены в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

По состоянию на 1 июля нынешнего года в Саранске в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, были включены 364 человека из вышеуказанной категории.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru