Артем Здунов встретился с директором Федеральной службы судебных приставов

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел рабочую встречу с директором Федеральной службы судебных приставов России – главным судебным приставом РФ Дмитрием Аристовым.

Была обсуждена эффективность работы судебных приставов республики и стоящие перед ними задачи.

Отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия в работе с должниками, в числе приоритетных направлений - взыскание задолженности по налогам и по заработной плате.

Речь также шла о строительстве нового здания УФССП России по РМ в Саранске.

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Источник: e-mordovia.ru