Мордовия получила новую партию вакцины от коронавируса

В Мордовию привезли новую крупную партию вакцины от коронавируса.

Указанная партия включает в себя 17,7 тыс. доз.

Вся поступающая в регион вакцина сразу же распределяется по прививочным пунктам Саранска и по районам республики, часто пришедшие в районный центр партии в кратчайшие сроки идут в дело.

На сегодняшний день прививки от коронавируса в республике сделали уже 214 тыс. человек, в том числе двукратно – 158,5 тыс. жителей Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru