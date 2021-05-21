Жителя Мордовии, убившего жену, приговорили к 10 годам лишения свободы

В Атяшево суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве своей супруги.

В ночь на 10 апреля нынешнего года 44-летний гражданин поссорился со своей 42-летней супругой из-за малозначительного повода. В процессе выяснения отношений мужчина несколько раз ударил жену ножом. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась.

В правоохранительные органы о случившемся сообщил 18-летний сын супругов, который в момент совершения преступления был дома.

Решением суда в отношении 44-летнего преступника была избрана мера наказания в виде 10 лет лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru