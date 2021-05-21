В Лямбирском районе ДТП унесло жизнь 34-летнего мужчины

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погиб 34-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 15 июля на 164-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 34-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21104, в определенный момент движения допустил выезд транспортного средства на встречную полосу с последующим столкновением с грузовиком марки Scania.

От полученных телесных повреждений водитель легковушки скончался на месте происшествия.

По какой причине водитель ВАЗа допустил выезд на встречную полосу, пока что не было установлено.

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Источник: гибдд.рф