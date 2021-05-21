Житель Рузаевки из-за ревности едва не убил гражданскую жену

В Рузаевке выслушает судебный приговор местный житель, который обвиняется в покушении на убийство гражданской супруги.

Вечером 30 мая нынешнего года 54-летний житель Рузаевки, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в квартире своей гражданской жены. Из-за ревности мужчина несколько раз ударил сожительницу молотком по голове. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина выжила.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении Рузаевского районного суда.

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Источник: epp.genproc.gov.ru