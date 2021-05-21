В Атяшево в ДТП пострадал 17-летний парень

В Атяшево произошло ДТП с участием мотоцикла, в результате которого пострадал несовершеннолетний парень.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 14 июля на улице Центральной. По предварительной информации, 16-летний водитель мотоцикла марки Irbis по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Пострадал 17-летний пассажир мотоцикла. Парень был госпитализирован в районную больницу.

Водитель мотоцикла скрылся с места происшествия, но в кратчайшие сроки был найден и задержан.

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Источник: гибдд.рф