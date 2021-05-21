В Дубенском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Дубенском районе пострадали водитель и пассажир врезавшегося в дерево автомобиля.

ДТП произошло днём 15 июля на территории населенного пункта Красино. На улице Центральной 52-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21099, двигаясь на высокой скорости, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого врезалось в дерево.

Телесные повреждения получили автомобилист и его 52-летний пассажир.

Водитель автомобиля покинул место происшествия, но вскоре был задержан. Известно, что ранее данный гражданин был лишен водительского удостоверения. С начала нынешнего года мужчина 15 раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф