В Чамзинском районе в ДТП пострадал 40-летний автомобилист

В Чамзинском районе произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, в результате которого пострадал 40-летний мужчина.

Происшествие произошло утром 15 июля на одном из участков дороги, пролегающей между населенным пунктом Комсомольский и трассой, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительным данным, 40-летний гражданин, управлявший мотоциклом марки Motoland, совершая левый поворот, не занял соответствующее для данного маневра положение на проезжей части, что в итоге спровоцировало столкновение с автомобилем марки «Лада-Калина».

Телесные повреждения получил водитель мотоцикла. Мужчина был госпитализирован в районную больницу. Известно, что у гражданина нет водительского удостоверения, а его мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

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Источник: гибдд.рф