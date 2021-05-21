В Саранске горел мусоропровод в жилом доме

В Саранске загорелся мусоропровод в жилом доме.

Днём 15 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Косарева. В одном из подъездов жилого дома № 1, кор. 1 загорелся мусоропровод.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Пламя повредило матрац в мусоропроводе на площади, составляющей 0,5 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru