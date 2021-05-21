В Ковылкинском районе в результате ДТП пострадал 23-летний автомобилист

В Ковылкинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 23-летний молодой человек.

Происшествие произошло вечером 15 июля на 5-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Ковылкино, Ламша и Гумны. По предварительной информации, 23-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-21140, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Автомобилист получил телесные повреждения. Молодой человек был госпитализирован в хирургическое отделение ГБУЗ РМ «Ковылкинская ЦРБ».

Также читайте о том, что в Дубенском районе в результате ДТП пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф