В Мордовии создается образовательная экосистема

В Мордовии в настоящее время создается комплексная региональная образовательная экосистема.

Сейчас создается комплексная региональная образовательная экосистема, объединяющая все уровни образования: от дошкольного до профессионального, передовые лаборатории, технологии, условия, программы и многое другое. Это формирует творческую технологическую среду для развития таланта каждого ребенка. В начале августа стартует уникальная общеобразовательная программа «Бинилект», направленная на формирование лидеров будущего и молодых управленцев, обучение финансовой грамотности, личностное и интеллектуальное развитие.

В Мордовии за последние 5 лет было построено 8 новых школ. На базе сельских учебных учреждений открыто 69 «Точек роста», ещё 30 – откроются до конца этого года. Также в республике функционируют 2 технопарка «Кванториум» в Саранске и Рузаевке, 2 мобильных технопарка. Ещё один «Кванториум» планируется открыть до конца 2021 года на базе школы № 17 в Саранске.

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Источник: e-mordovia.ru