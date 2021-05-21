Мордовия получила очередную партию вакцины от коронавирусной инфекции

Мордовия продолжает получать новые партии вакцины от коронавируса.

На днях в республику привезли ещё 12 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Новая партия вакцины уже распределена по всем районам республики и Саранску, чтобы все желающие могли получить надежную защиту от опасной и тяжелой болезни.

На сегодняшний день от коронавируса прививки сделали уже 218 тыс. жителей Мордовии, в том числе 161 тыс. человек – двукратно.

Республика продолжает поддерживать высокие темпы ежедневной вакцинации. Только за последние сутки прививки сделали 6 тыс. человек, из них повторно – около 2,5 тыс. жителей республики.

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Источник: e-mordovia.ru