В Мордовии общественники посетили две исправительные колонии

Исправительные колонии №№ 1 и 7 УФСИН РФ по Мордовии посетили члены Общественной наблюдательной комиссии республики иерей Павел Семенов и Галина Шикина.

В ходе посещения был осуществлен обход территорий учреждений, проверка условий содержания осужденных в отрядных звеньях и карантинных отделениях.

Жалоб со стороны осужденных не поступило.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su