В Саранске прошла акция «Пешеход и дорога»

Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии и добровольцы единого волонтерского центра республики организовали профилактическую акцию «Пешеход и дорога».

На самых оживленных перекрестках города инспекторы ГИБДД и представители общественности напоминали гражданам о безопасности на дороге, разъясняли так называемые дорожные ловушки, которые нередко встречаются на проезжей части.

Каждому участнику акции были вручены памятки, в которых указаны правила безопасного поведения пешего участника дорожного движения.

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Источник: гибдд.рф