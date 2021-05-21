В Ковылкинском районе прошла акция под названием «Если любишь – пристегни»

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров на территории Ковылкинского, Инсарского и Кадошкинского районов в период с 13 по 14 июля было организовано республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Детское автокресло».

Сотрудники Госавтоинспекции проводили с водителями профилактические беседы о необходимости использования детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров.

К проведению мероприятия присоединились родители воспитанников МБДОУ «Детский сад «Улыбка», которые организовали акцию «Если любишь – пристегни!». Водителям рассказывали о безопасной перевозке детей в салоне автомобиля.

За два дня сотрудники Госавтоинспекции выявили 8 водителей, которые нарушили правила перевозки детей в автомобиле.

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Источник: гибдд.рф