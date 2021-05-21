В Мордовии бывший сотрудник Росгвардии обвиняется в подделке документа

Суд вынесет приговор в отношении бывшего начальника одного из подразделений Управления Росгвардии по Мордовии, обвиняемого в подделке документа.

В 2018 году для назначения на вакантную должность обвиняемый подделал справку о медицинском освидетельствовании, внеся заведомо ложные сведения о признании его годным к службе. В результате после предоставления указанной справки совместно с иными необходимыми документами он был назначен на должность. К настоящему времени мужчина уволен из органов.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru