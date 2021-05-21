В Ковылкино по обвинению в мошенничестве пойдут под суд бывшие директор и главный бухгалтер расчетного центра

В Мордовии было завершено расследование уголовного дела в отношении бывших директора и главного бухгалтера-экономиста МУП «Единый расчетный центр», обвиняемых в мошенничестве.

Обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с апреля 2013 года по июнь 2017 года через подконтрольную фирму похитили принадлежащие муниципальному предприятию денежные средства в сумме более 1,4 млн рублей.

Обвиняемыми была создана подконтрольная организация, с которой расчетным центром по заведомо завышенной стоимости был заключен договор на приобретение и обслуживание необходимого программного обеспечения для компьютеров. При этом указанные услуги осуществляла фирма-разработчик, а подконтрольное юридическое лицо было задействовано только для вывода и хищения денежных средств. Ежемесячная переплата по договору составляла порядка 20 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых были переданы на рассмотрение суда.

Также читайте о том, что в Мордовии бывший сотрудник Росгвардии обвиняется в подделке документа.

Источник: mordovia.sledcom.ru