Жительница Саранска пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Саранске выслушает судебный приговор местная жительница, которая обвиняется в мошенничестве.

В период с февраля по июнь прошлого года 68-летняя жительница Саранска, занимая должность директора одного из частных учреждений дополнительного профессионального образования, используя свое служебное положение, путем обмана работников ГКУ РМ «Центр занятости населения Зубово-Полянский» похитила денежные средства в сумме более 280 тыс. рублей, выделенные в рамках реализации национального проекта «Демография».

Обвиняемая предоставила в указанное учреждение документы, содержащие недостоверные сведения о якобы оказанных по ранее заключенному государственному контракту услугах по профессиональному обучению женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, женщин, имеющих детей дошкольного возраста, несостоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы.

Женщина вину в совершении преступления не признала, но возместила причиненный материальный ущерб.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: epp.genproc.gov.ru