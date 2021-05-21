В Мордовии директора лесничества оштрафовали за незаконную рубку деревьев

В Мордовии директор лесничества заплатит штраф за незаконную рубку деревьев.

В октябре прошлого года указанный гражданин, используя свое должностное положение, дал указание подчиненным произвести рубку лесных насаждений в Краснослободском районе. При этом разрешительных документов на заготовку древесины в лесосеке у него не имелось. В результате работники, которые не были осведомлены о незаконном характере совершаемых действий, произвели рубку 18 деревьев. Причиненный ущерб составил более 78 тыс. рублей.

В рамках расследования гражданин возместил материальный ущерб, причиненный министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии.

Уголовное дело в отношении мужчины было прекращено постановлением суда с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru