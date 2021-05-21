В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 18 июля

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 18 июля.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 18 июля на территории республики ожидается гроза. Кроме того, во время грозы возможны порывы ветра.

В случае грозы по возможности следует не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, поскольку выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер.

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Источник: 13.mchs.gov.ru