В Ковылкино иномарка сбила пьяного велосипедиста

В Ковылкино водитель иномарки сбил пьяного велосипедиста.

Происшествие произошло днём 16 июля на пересечении улиц Советской и Дзержинского. Автомобиль марки Renault под управлением 66-летнего мужчины совершил наезд на 38-летнего велосипедиста, который выезжал на главную дорогу. Машина в этот момент совершала левый поворот.

Велосипедист получил телесные повреждения. Мужчина был доставлен в больницу. Известно, что велосипедист пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, виновником инцидента является 38-летний гражданин, поскольку он должен был уступить дорогу автомобилю.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия. Саранск. Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm